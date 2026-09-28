GOLF
Golf, Aisha Nouioui entra tra le prime 100 nell'ordine di merito italiano
La 16enne è la prima sammarinese a raggiungere questo traguardo.
Risultato storico per la golfista sammarinese Aisha Nouioui, prima biancazzurra di sempre a entrare nelle prime 100 dell'ordine di merito italiano, classifica delle migliori dilettanti della penisola basata sui risultati ottenuti nei campionati italiani e nelle gare nazionali che si disputano sulla distanza delle 36 o 54 buche. Nel 2026, Nouioui, 16 anni, ha totalizzato 107 punti, 25 dei quali grazie al 7° posto di Asolo.
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