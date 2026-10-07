Golf, Argento per la squadra dell'Emilia-Romagna targata San Marino

Tre atleti del San Marino Golf Club su quattro componenti della rappresentativa dell’Emilia-Romagna hanno conquistato il secondo posto nella gara di golf della Finale Nazionale del Trofeo CONI 2026, disputata al Golf Club Metaponto di Matera.

Giada Pelliccioni, Martina Pelliccioni e Sampad Bartoletti Stella, insieme al bolognese Federico Scorzoni, hanno chiuso la competizione con 224 colpi, alle spalle della Lombardia, prima con 217, e davanti al Lazio, terzo con 231. In gara 13 rappresentative regionali e 45 giovani golfisti.

Un risultato particolarmente significativo per il movimento sammarinese. "Tre giocatori su quattro nella seconda squadra d’Italia rappresentano un dato particolarmente significativo per una realtà delle dimensioni di San Marino", sottolinea il Club, che considera il risultato "un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso intrapreso".

Il podio conferma una stagione di rilievo per il vivaio biancazzurro. Giada Pelliccioni è stata protagonista anche con la Nazionale sammarinese, quarta all’European Ladies’ Team Shield; Martina Pelliccioni ha chiuso quinta ai Campionati Nazionali Baby, mentre Sampad Bartoletti Stella ha ottenuto diversi risultati di rilievo nelle competizioni giovanili.

Per il Club, il risultato premia il lavoro dei ragazzi, dello staff tecnico e delle famiglie e conferma la crescita del progetto giovani della Federazione Sammarinese Golf.















