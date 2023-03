Golf: Bianca Maria Gardini vince la gara nazionale al Riviera di Cattolica 20 ragazzi under 18 pronti a partecipare ai tornei federali regionali

Golf: Bianca Maria Gardini vince la gara nazionale al Riviera di Cattolica.

Bella prestazione di Bianca Maria Gardini al trofeo Città di San Giovanni in Marignano, gara nazionale che si è disputata su due giornate e ha visto la partecipazione di 22 ragazze tra le più forti dell'Emilia Romagna e non solo. L'atleta sammarinese ha dominato la classifica netta dal primo giorno ottenendo un -6 sul PAR finale, davanti all'atleta di casa Costanza Fiorini e alla Giada Pelliccioni che, nel secondo giro, ha recuperato due posizioni salendo così sul podio.

Nella gara maschile di golf, Nicolò Gattei si è classificato ottavo netto, Giacomo Gasperoni ventesimo e Leone Franchi ventinovesimo su 77 giocatori al via. Soddisfazione dell'allenatore Marco Pelliccioni per il risultato degli atleti della Emmegi Academy San Marino, guardando alla stagione 2023 che vedrà ben 20 ragazzi under 18 aver maturato l'handicap minimo per partecipare ai tornei federali regionali.

Domenica 12 si è disputata, al golf club di Verucchio, anche la gara "Race to Scotland" in cui Eleonora Lanci, a soli 10 anni e alla sua seconda gara ufficiale, ha vinto il 1° Lady mentre Alessandro Gardini si è classificato secondo netto in terza categoria. Ora tutti pronti per l'appuntamento casalingo al campo di Cà Rigo per il trofeo giovanile Coppa Titano "MG CASA" di sabato 18 marzo durante il quale verrà ufficialmente presentata la squadra giovanile sammarinese per la stagione golfistica 2023.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: