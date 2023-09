GOLF Golf, federazione e Soroptimist in campo contro la violenza Evento benefico per la realizzazione di una struttura protetta

Federazione Golf e Soroptimist Club San Marino in campo contro la violenza di genere. Sabato 9 settembre dalle 9 al campo di Golf Pitch & Putt si svolgerà il torneo “Louisiana”, a coppie miste, rivolto ad adulti e ragazzi. La competizione sarà a scopo benefico: il ricavato sarà devoluto all'allestimento di una struttura protetta per l’accoglienza in emergenza di donne vittime di violenza. Rispetto delle regole, “rispetto per sé e per l’avversario, controllo dell’aggressività e negazione di ogni forma di violenza” costituiscono i fondamenti del golf e sono valori condivisi con la mission, le finalità, la cultura del Soroptimist.

La cittadinanza è invitata. Per iscrizioni alla gara tel. Wilson Guidi 3357345391.

