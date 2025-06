Riconoscimento importante per la 17enne Bianca Maria Gardini che diventa la prima golfista sammarinese ad accedere all'Ordine di Merito Mondiale, classifica riservata ai migliori golfisti dilettanti. Questo grazie alla vittoria della categoria femminile del Trofeo Rimini-San Marino, riconosciuto come valido per il World Amateur Golf Ranking. Gardini attualmente si colloca tra le prime 3.200 golfiste al mondo e nelle prime 40 junior della penisola italiana.