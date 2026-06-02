Golf, Gardini vince il 1° Trofeo Giovanile Rimini San Marino

Straordinario successo per Alessandro Gardini alla prima edizione del Trofeo Giovanile Federale Under 16, manifestazione organizzata grazie alla collaborazione tra la Federazione Italiana Golf e la Federazione Sammarinese Golf. L'atleta biancazzurro ha conquistato il titolo grazie a due eccellenti giri conclusi rispettivamente in -2 e +1 sul par del campo, impreziositi da due spettacolari eagle, entrambi realizzati alla buca 9. Questo prestigioso risultato consente ad Alessandro, appena sedicenne, di diventare il secondo golfista sammarinese a entrare nella classifica mondiale WAGR (World Amateur Golf Ranking), che raccoglie i migliori giocatori amatoriali a livello internazionale. Da segnalare anche il ventesimo posto di Lorenzo Ferrari Fusaglia, tornato alle competizioni nazionali dopo quasi un anno di assenza.

Nel torneo femminile, la vittoria è andata alla ceca Ludmilla Elisabeth Varmuza, davanti a Martina Giorgini del Golf Club Village di Macerata e alla sammarinese Giada Pelliccioni, che ha conquistato il terzo gradino del podio. Ottimi risultati anche nelle categorie giovanili: Martina Pelliccioni si è aggiudicata il primo posto Under 14, chiudendo inoltre quarta nella classifica generale, mentre Aisha Nouioui ha concluso la competizione in quinta posizione.

