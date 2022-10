Golf: in luce i giovani talenti sammarinesi

Si è svolta domenica scorsa, presso il Modena Golf e Country Club, l'ultima gara del torneo regionale di golf "Saranno Famosi", a cui hanno partecipato 44 ragazzi under 14 di Marche ed Emilia Romagna. All'intero torneo hanno partecipato 6 ragazzi e 6 ragazze del San Marino Golf Club, molti di loro alla prima esperienza agonistica, ottenendo diversi podi e piazzamenti in un crescendo di risultati culminato, nell'ultima gara, con secondo posto femminile nell'under 14 di Eleonora Gaidella e nell'under 12 di Aisha Nouioui. Risultato ottenuto sui difficilissimi green approntati per la finale internazionale dell'Alps Tour del giorno precedente, gara vinta dal campione irlandese Jonathan Yates.

Il torneo a tappe si è giocato nei principali campi dell'Emilia Romagna e Marche da marzo ad ottobre e ha visto il debutto di molti giovanissimi nel mondo dell'agonismo, ragazzi che hanno spesso affrontato campi a loro sconosciuti sfidando i coetanei di altri club, maturando così un'importante esperienza di crescita sportiva e personale.

