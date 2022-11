Golf, la sammarinese Aisha Nouioui 3ª nella Finale Nazionale "Saranno Famosi"

Grande risultato per la giovane golfista sammarinese Aisha Nouioui, 3ª nella classifica lorda della Finale Nazionale del torneo Saranno Famosi, riservato agli U12. Nouioui si era qualificata grazie al 2° posto nella classifica zona 4 Emilia Romagna-Marche, che le ha permesso di entrare tra le 14 finaliste del torneo. Dopo una partenza difficile, in un campo per lei completamente nuovo, nelle prime 9 buche aveva già accumulato 10 colpi sopra il par. Provvidenziale è stato un fortissimo acquazzone che ha fermato il gioco per diversi minuti. La pausa le ha permesso di recuperare la giusta calma e concentrazione così da giocare una seconda metà della gara praticamente perfetta, arrivando a perdere solo altri due colpi e chiudendo la gara con un +12 rispetto al par. "Aisha ha avuto una crescita notevole nel suo gioco in questo 2022 - dice il presidente del San Marino Golf Club, Remo Raimondi - e questo risultato bellissimo ne è la conferma, ha qualità umane importanti che servono come base per questo sport, grazie a lei e alla Emmegi Academy, ai suoi maestri che hanno portato alla ribalta nazionale il nostro club”.