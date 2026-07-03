Golf, Martina Pellicioni quinta ai Campionati Italiani Under 12: ora l'Europeo di Malta

Prestazione di rilievo per Martina Pellicioni ai Campionati Italiani Under 12 femminili di golf, disputati all'Asiago Golf Club. La giovane sammarinese ha chiuso al 5° posto assoluto, restando in corsa per il podio fino all'ultima buca nonostante le difficili condizioni del campo, appesantito dalla pioggia. Alla competizione hanno partecipato anche Maria Chiara Barulli, Tommaso Pellicioni, Emanuele Mularoni ed Emanuele Sarti, che hanno fatto esperienza in una delle principali rassegne giovanili italiane. La Federazione Sammarinese Golf & Pitch & Putt guarda ora al prossimo obiettivo: lo storico debutto della Nazionale femminile ai Campionati Europei a squadre, in programma a fine luglio a Malta.







