Golf San Marino chiude al 13° posto il Campionato Italiano Under 14 a squadre

Buona prestazione del Golf San Marino al Campionato Nazionale Under 14 a squadre – Trofeo Giuseppe Sabini, in Trentino al Golf Club Folgaria sull'altopiano dell'Alpe Cimbra.

La formazione sammarinese, composta da Sampad Bartoletti Stella, Giada Pelliccioni e Nicolas Zonzini, ha concluso la competizione al 13° posto assoluto su 30 squadre partecipanti, con un totale di 314 colpi, ottenuto grazie ai parziali di 156 nel primo giro e 158 nel secondo.

Particolarmente solida la prova di Sampad Bartoletti Stella, autore di due giri in 77 e 78 colpi, per un totale di 155. Positiva anche la prestazione di Giada Pelliccioni, che ha chiuso con score di 79 e 80 colpi, per un totale di 159. Importante, inoltre, il contributo di Nicolas Zonzini, che ha migliorato il proprio risultato nella seconda giornata, passando dai 100 colpi del primo giro ai 96 del secondo confermando un a positiva crescita nel corso della manifestazione. Il Golf San Marino partecipa a questo importante appuntamento giovanile solo da pochi anni, ma continua a registrare progressi significativi.







