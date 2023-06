Golf U14: San Marino vince la tappa di Modena

Sul campo del Modena Golf & Country Club, la quinta tappa del torneo interregionale Saranno Famosi under 14. Secondo posto per Leoni Franchi con 82 colpi del San Marino Golf a un colpo dal vincitore. Tra le ragazze ottimo secondo posto lordo under 12 per Giada Pelliccioni (93). Nella classifica netta, vittoria del sammarinese Aron De Biagi con un incredibile 60 netto, splendido terzo posto per Anita Masini (66 netto) e ottimo settimo per Matilde Chiari (71 netto). Grazie a questi risultati San Marino vince la tappa in casa dell’avversario diretto e rimane in testa al challenge Emilia Romagna - Marche con 600 punti seguita da Modena a 510.

San Marino che sarà presente al Campionato Italiano under 12 del prossimo 1 e 2 luglio in Piemonte con 7 atleti: Giada Pelliccioni, Anita Masini, Matilde Chiari, Leone Franchi, Sampad Bartoletti Stella, Aron De Biagi e Lorenzo Ferrari Fusaglia.

