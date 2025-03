GOLF Golfisti sammarinesi in evidenza, Anita Masini vince a Bologna

La stagione golfistica 2025 dei ragazzi del San Marino Golf è iniziata con l’ottimo primo posto netto di Anita Masini alla gara nazionale di Bologna. Il torneo si è disputato sulla lunghezza delle 36 buche e ha visto la partecipazione di ben 80 giocatori provenienti da tutto il centro-nord della penisola. A vincere tra gli uomini è stato Riccardo Rovatti, testa di serie numero 1 del torneo, con un +1 sul par del campo. Tra le donne primo posto di Roberta Rovatti. Entrambi i vincitori giocavano in casa essendo tesserati per il Bologna Golf Club. Da segnalare l’ottimo secondo posto tra i cadetti di Aisha Nouioui e, tra i pulcini, il terzo posto di Sampad Bartoletti Stella e il quinto di Leone Franchi. Gara difficilissima per tutti gli atleti a causa del campo estremamente pesante per la pioggia dei giorni scorsi che ha penalizzato in modo notevole lo score dei giocatori. Il maestro Marco Pelliccioni è molto soddisfatto dei risultati dei suoi ragazzi che, pur non ancora al massimo della forma, hanno già dimostrato la giusta determinazione per affrontare una stagione che si preannuncia ricca di sfide per il giovanissimo e ambizioso movimento golfistico bianco-azzurro.

