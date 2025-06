COMITATO PARALIMPICO SAMMARINESE GP di Parigi: debutto internazionale nei 400 metri T20 per Ruggero Marchetti La gara francese ha rappresentato l'esordio come atleta paralimpico sammarinese.

Anche San Marino allo Stadio Cherléty per il Gran Prix di Parigi paralimpico. A rappresentare il Titano l'atleta Ruggero Marchetti impegnato nella gara dei 400 metri categoria T20. Per il portacolori di San Marino era il debutto internazionale come atleta paralimpico sammarinese. La gara è stata vinta dallo spagnolo Pineda davanti all'italiano Niang. Ruggero Marchetti ha concluso la sua gara con il tempo di 1:12.91

