ATLETICA LEGGERA GPA impegnata al meeting di San Benedetto del Tronto

GPA impegnata al meeting di San Benedetto del Tronto.

Buone prove per gli atleti sammarinesi in vista degli Europei dei Piccoli Stati al meeting di Sen Benedetto del Tronto. Tra i portacolori della GPA, Mellissa Michelotti nel salto in alto ha sfiorato l’asticella a 1.72m, fermandosi alla misura di 1.69m e dimostrando il buon stato di forma. Nel salto in lungo, Lucia Casali si migliora ancora balzando a 5.26m, seguita da Giulia Gasperoni con 4.96m. Il velocista Nicolas Bollini ottiene 11’’64 sui 100m e 23’’64 sui 200m, malgrado un fastidioso vento contrario. Nel settore lanci, Elia Piscaglia e Giorgia Cesarini lanciano il giavellotto rispettivamente a 28.41m e 27.57m. Il neo diciottenne Matteo Gasperoni si mette in luce nel getto del peso da 7.26 kg migliorando il suo personale di mezzo metro : 10.08m per lui. Si migliora anche nel lancio del disco da 2 kg con la misura di 24.10m. Nel mezzofondo veloce, sono due gli atleti sammarinesi in gara: Sofia Bucci sui 400m ferma il cronometro a 1’00’’99 e Luca Giorgi corre gli 800m in 2’25’’57.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: