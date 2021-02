ATLETICA GPA San Marino sul podio ai Campionati Nazionali AICS

GPA San Marino sul podio ai Campionati Nazionali AICS.

Il Palaottici di Parma ha ospitato il Campionato Italiano Aics di atletica leggera. Oltre 300 atleti in rappresentanza di 60 società provenienti da tutta Italia si sono sfidati sull’anello indoor il 30 e 31 gennaio. La manifestazione iridata è stata organizzata nel rigoroso rispetto delle norme anticovid dall’Associazione Nazionale Cultura e Sport e sotto il controllo degli ispettori del Ministero della Salute. Era presente anche la squadra giovanile del Gpa San Marino sotto la guida della Coach Ylenia Gasperoni.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



La prova di velocità sui 50m parte subito molto veloce e Matias Francini rompe gli indugi andando a vincere il titolo italiano in 6’’74. Shaara Albani e Maia Righetti corrono sotto i 8 secondi, ma non basta per il podio : 7’’68 e 7’’95, rispettivamente i risultati delle due atlete quattordicenni. Nella categoria ragazze Eleonora Gaidella corre in 8’’61. Nel salto in lungo, è Shaara Albani ad aggiudicarsi una medaglia di bronzo nella categoria cadette con un balzo a 4.20m e Maia Righetti salta 3.94m. Mentre nella categoria promozionale, Elena Depedri viene premiata con la medaglia d’oro. La seconda giornata di gare è iniziata con i 300m cadetti: Matias Francini vince non solo la propria batteria correndo in testa fin dai primi metri, ma anche il secondo titolo nazionale con il tempo finale di 43’’32. Nel salto in alto, è Shaara Albani ad indossare la maglia di campione italiano sbaragliando il campo delle concorrenti con la misura di 1.36m, mentre Amalia Zanotti si mette la medaglia di bronzo al collo.

“Sono molto contenta delle prestazioni di tutti, sono ancora molto giovani e con un ampio margine di miglioramento. Hanno dimostrato una grande forza di carattere: in questi due giorni di gare li ho visti crescere molto nel loro approccio agonistico, malgrado il lungo periodo di fermo agonistico dovuto alla pandemia” dichiara a fine manifestazione Ylenia Gasperoni.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: