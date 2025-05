Gran successo al Trofeo San Marino Master

La diciottesima edizione del Trofeo San Marino Master si è conclusa con grande successo, registrando la partecipazione di 750 atleti da tutta Italia e 96 società sportive. Nonostante gli organizzatori si siano esclusi dalla classifica ufficiale, hanno vinto 55 medaglie, tra cui 25 ori. La manifestazione ha visto 1 record mondiale, 3 europei e 5 italiani.

Elisa Celli è stata la protagonista assoluta, stabilendo un record mondiale nei 200 rana e altri record europei e italiani. Anche la staffetta femminile di San Marino ha brillato con la stessa Elisa Celli, Elena Tini, Beatrice Felici e Sara Moretti. In campo maschile, Emilio Corelli ha stabilito un record europeo nei 100 rana. La Klab Sport si è distinta con record europei e italiani sia in staffetta che individualmente. I premi per le migliori prestazioni negli 800 stile libero sono andati a Nicola Nisato e Simonetta Renga. La classifica generale è stata vinta dalla So.ge.se Bologna, seguita da Seven Master Nuoto e Teramo Nuoto.