Grande avvio di San Marino nella finale scudetto

Grande avvio di San Marino nell’Italian Baseball Series. La finale scudetto inizia nel segno della squadra di Doriano Bindi che porta sull’1-0 la serie grazie un grandissimo avvio in gara1 che ha visto il risultato di 16-6 contro Parma. I Titani partono con un big inning da 10 punti al secondo turno di attacco della serata. I padroni di casa continuano con altri 4 punti nella parte bassa del terzo inning. La prima partita della serie scudetto è segnata. San Marino deve limitarsi a gestire, anche se subisce nel sesto inning cinque punti da Parma. I Titani mettono un altro punto nella parte bassa del sesto. Parma accorcia ancora nel settimo, ma al cambio campo i Titani riportano a dieci i punti di vantaggio. Si replica sempre sul diamante di Serravalle per gara2 nella serata di giovedì, poi la serie di sposterà a Parma. Si gioca al meglio delle cinque partite.