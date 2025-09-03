Grande avvio di San Marino nella finale scudetto
La squadra di Doriano Bindi si aggiudica gara1 contro Parma.
Grande avvio di San Marino nell’Italian Baseball Series. La finale scudetto inizia nel segno della squadra di Doriano Bindi che porta sull’1-0 la serie grazie un grandissimo avvio in gara1 che ha visto il risultato di 16-6 contro Parma. I Titani partono con un big inning da 10 punti al secondo turno di attacco della serata. I padroni di casa continuano con altri 4 punti nella parte bassa del terzo inning. La prima partita della serie scudetto è segnata. San Marino deve limitarsi a gestire, anche se subisce nel sesto inning cinque punti da Parma. I Titani mettono un altro punto nella parte bassa del sesto. Parma accorcia ancora nel settimo, ma al cambio campo i Titani riportano a dieci i punti di vantaggio. Si replica sempre sul diamante di Serravalle per gara2 nella serata di giovedì, poi la serie di sposterà a Parma. Si gioca al meglio delle cinque partite.
