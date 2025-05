ANDORRA 2025 Grande chiusura per San Marino: argento Gasparelli, oro della staffetta 4x100

Altre due medaglia arrivano dall'atletica. L'argento di Alessandra Gasparelli nei 200 metri regala alla velocista sammarinese un altro grande risultato. Argento con il tempo di 24.22 e medaglia numero 30 della spedizione.

Sono state delle gare molto impegnative perché la condizione non è delle migliori per il fatto che c'è tanto vento contro che dopo due o tre gare inizia a pesare sulle gambe. Sono veramente contenta, anzi sono più felice per questa che per i 100 perché questa l'ho fatta senza un minimo di allenamento, con poche ripetute nelle gambe e quindi sono davvero tanto soddisfatta.

Chiusura con il botto per la spedizione sammarinese ad Andorra. La staffetta 4x100 maschile formata da Francesco Molinari, Giammarco Gulini, Alessandro Gasperoni, Francesco Sansovini. Il tempo di 40.99 dei biancoazzurri vale anche come nuovo record nazionale.

Le squadre erano molto forti, tutta questa squadra qui ha fatto dei sacrifici per arrivare al top della condizione in questa gara qui e non posso per questo che ringraziare i miei compagni di squadra. Sono esperienze che porterò sempre nel mio cuore con la nazionale, con San Marino, con i miei compagni, non si credevo io che mi ero fatto male, tutti stavamo male, ma è un grandissimo risultato, siamo degli animali. Faccio fatica ancora a credersi, prima nel riscaldamento ho avvertito un piccolo duro alla flessura, infatti pensavo di non riuscire a correre, però nonostante tutto ho dato il massimo e siamo riusciti a fare un bellissimo risultato. Io credo che non è solo un merito di noi quattro, ma anche di chi non è potuto venire qua, in particolare a Nicolas che è rimasto a casa e a tutti gli altri ragazzi che ci hanno aiutato a venire qui oggi. Credo che rifarlo dopo il Montenegro vuol dire che è un percorso e c'è continuità, e può anche solo che migliorare.

(Nel video le interviste con Alessandra Gasparelli, argento Andorra 2025, Francesco Molinari, Giammarco Gulini, Alessandro Gasperoni, Francesco Sansovini, oro staffetta 4x100 Andorra 2025)

