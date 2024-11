Grande partecipazione all'8° Trofeo Titano

Nel video l'intervista a Leonardo Sansovini, presidente della Federazione Sammarinese Attività Subacquee

Oltre 200 atleti, in rappresentanza di 12 squadre, l'appuntamento con il Trofeo Titano si è confermato da non perdere. Il Multieventi ha accolto i partecipanti, con età compresa tra i 7 e 23 anni, per un grande evento promozionale che sancisce anche l'apertura del circuito italiano del nuoto pinnato.

"È un'ottava edizione - ha detto Leonardo Sansovini, presidente della Federazione Sammarinese Attività Subacquee - che ha rispecchiato i numeri dell'anno scorso: sono circa 200 atleti e 12 squadre. Ovviamente è una gara promozionale, quindi la portiamo avanti così proprio per incentivare, quindi direi che sono molto contento. Soprattutto sono arrivate squadre da diverse parti d'Italia, tra cui squadre nuove da Vicenza, da Torino, Genova, quindi direi che siamo ottimamente contenti"

La gara organizzata dalla Domus San Marino ha visto impegnati anche 20 atleti di casa, tra i quali Pietro Giacobbi al debutto in gara. Il Trofeo Titano raccoglie grande consenso tra le società partecipanti. La vittoria dell'edizione 2024 è andata alla squadra della Guardia di Finanza di Modena, davanti alla Domus San Marino e alla Swift Team Modena.

"Ci stiamo mettendo tutta la passione che anima, ovviamente, la federazione e noi, che siamo, ricordiamolo, sempre tutti volontari. Anche tanti volontari che per passione, chi genitori, chi altro, si dedica in questa giornata o durante l'anno per portare avanti la federazione attività subacquea in tutte le sue discipline che quest'anno devo dire sta avendo dei buoni risultati. Ricordo circa 20 giorni fa anche la Coppa del Mondo dove siamo andati a podio, per noi è stato un evento storico, una bellissima prestazione"

Tra le novità dell'edizione 2024 la gara Titanica. Evento a margine del Trofeo Titano che debutta in questa edizione come gara conclusiva e che ha visto sfidarsi le prime 8 squadre classifiche in una gara ad eliminazione diretta fino a decretare il vincitore. Il nuoto pinnato sammarinese intanto guarda anche al futuro e apre a una possibilità che si chiama Giochi dei Piccoli Stati.

"Sono un paio d'anni che ci stiamo pensando - conclude Sansovini - Stiamo vedendo, stiamo valutando, mi sono anche confrontato, non posso rispondere subito a questa domanda ma ci stiamo lavorando o a quello o a fare proprio un torneo dei piccoli stati di nuoto pinnato, stiamo lavorando"