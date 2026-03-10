SPECIAL OLYMPICS Grande partecipazione e soddisfazioni dal Torneo Piccole Promesse di ginnastica ritmica Grande partecipazione e buoni risultati in una giornata ricca di emozioni che ha visto scendere in pedana atlete pronte a dimostrare il frutto del lavoro svolto in palestra

Nel fine settimana si è svolto il Torneo Piccole Promesse di ginnastica ritmica organizzato in collaborazione tra la Federazione Sammarinese Sport Speciali e la S.S. Ginnastica Ritmica San Marino, affiliata alla Federazione Sammarinese Ginnastica. La manifestazione era valida come prova unica del campionato sammarinese di ginnastica ritmica per le atlete Special Olympics. Grande partecipazione e buoni risultati in una giornata ricca di emozioni che ha visto scendere in pedana atlete pronte a dimostrare il frutto del lavoro svolto in palestra.

Nel 2° livello Beatrice Cellarosi, Marianna Pruccoli ed Eleonora Santolini conquistano la fascia d’oro mentre Giada De Angeli e Rim Zaboul si aggiudicano la fascia d’argento. Nel 1° livello è Greta Castellani ad ottenere la fascia d’oro mentre Michela Angeli si aggiudica la fascia d’argento, entrambe protagoniste di un’esibizione molto positiva. Nel livello B Amanda Cecchetti conquista la fascia d’oro e Giulia Vigna ottiene la fascia d’argento a conferma del buon lavoro svolto durante gli allenamenti.

