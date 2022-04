TIRO A VOLO Grande rimonta di Alessandra Perilli Con 49 piattelli colpiti su 50, la campionessa sammarinese è risalita al sesto posto e farà lo shoot-off per entrare in finale

Grande rimonta di Alessandra Perilli che con 49 piattelli su 50, è risalita in sesta posizione e sfiderà altre 3 tiratrici nello shoot-off per entrare in finale. Sempre in campo femminile, 57esima posizione per Francesca Spadoni con 95 piattelli colpiti. In campo maschile, quando manca l'ultima serie, i tiratori sammarinesi sono lontani dalle prime posizioni. Gian Berti ha ottenuto 84 su 100, Manuel Mancini 83 e Simone Rigoni 82.

