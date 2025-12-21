Grande spettacolo per il Fight Clubbing World Championship

Oltre 1400 spettatori per un grandissimo evento targato anche San Marino. Il Multieventi è stato teatro della 40' edizione del Fight Clubbing World Championship per un vero successo sul piano della partecipazione e della visibilità. Tra gli incontri principali anche tre titoli mondiali in palio. Grande partecipazione ed emozione per l’incontro dell’atleta sammarinese Roberto Gheorghita: pur non conquistando il titolo iridato, confermato a Ionut Popa, ha infiammato il Multieventi. Sul ring sono arrivati anche altri due titoli mondiali: Domenico Caravello si è laureato campione del mondo di Muay Thai middleweight, mentre Alessio Zeloni ha conquistato il titolo K-1 middleweight. Un evento che ha potuto contare anche del patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo e per lo Sport, con il Segretario Rossano Fabbri e il direttore del dipartimento del turismo Filippo Francini presenti alla serata. Un evento di portata mondiale ha confermato anche l'appeal del Titano per gli sport da combattimento e che ha visto anche la collaborazione della Federazione Sammarinese Arti Marziali. Un ottimo veicolo anche sul piano della visibilità per la Repubblica di San Marino, che apre con risultati importanti a questo tipo di eventi.









