NUOTO PINNATO Grande successo per gli atleti sammarinesi al 38° Trofeo Ghirlandina di nuoto pinnato

Si è svolto presso la piscina Dogali di Modena il 38° Trofeo Ghirlandina, gara nazionale di nuoto pinnato organizzata dalla società Nuoto Sub Bruno Loschi. L’evento, che si è tenuto in vasca scoperta, ha rappresentato l’ultimo importante appuntamento di stagione prima dei Campionati Italiani in programma a fine giugno ad Agropoli. La squadra sammarinese ha partecipato con 22 atleti, impegnati in due intense giornate: sabato il collegiale con altre squadre ha permesso un prezioso confronto tecnico con atleti e allenatori, oltre alla possibilità di testare la vasca in vista delle gare di domenica. Domenica mattina, alle ore 8.00, il via con il riscaldamento, seguito dalla cerimonia di apertura alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna e del Presidente della Commissione Nuoto Pinnato CMAS, Alexandros Xiarchos. In Prima categoria, Giulia Arlotti sfiora il podio nei 50 mono con un 4° posto e conquista il 5° nei 100 mono con il suo nuovo personale, qualificandosi per i Campionati Italiani. Viola Pimazzoni migliora il proprio tempo nei 50 pinne, piazzandosi a metà classifica. Passando alla Seconda categoria, Elena Laglia conquista il 1° posto nei 400 pinne, 2° nei 200 e un 4° posto nei 50. Elisabetta Brasey trionfa nei 50, 100 e 200 pinne, migliorando il personale nei 200. Lisa Bartolini è 2ª nei 50 pinne e 3ª nei 200, seguita da Chiara Naso, 3ª nei 50 pinne e 5ª nei 100. Matilde Calisse ottiene un ottimo 4° posto nei 100 pinne, migliorando il proprio tempo. Chiara Zanotti chiude al 5° posto nei 50 pinne e 50 mono, migliorandosi nei 100. In Terza categoria Maddalena Falcioni domina con tre primi posti nei 50, 100 e 200 pinne, mentre Veronica Pirroni è 3ª nei 50 pinne e Maria Bartolini è 6ª nei 50 pinne e 50 mono. Negli Assoluti, Sofia Fratti sale sul podio con un 3° posto nei 100 mono. Emma Bollini ottiene due quarti posti (50 pinne e 50 apnea). Camilla Sansovini è 5ª nei 50 e 100 pinne. Passando al maschile, Valentino Pacini, categoria Esordienti, trionfa nei 50 e 100 pinne, con miglioramento del personale. In Seconda Categoria Alessandro Ceci conquista due ori (50 e 100 pinne) e un bronzo nei 200. Luigi Renzivince i 200 pinne ed è 2° nei 100. Alessandro Amici conquista un 2° e 3° posto nei 50 e 100 pinne in Terza Categoria, Samuele Michelotti è 4° nei 100 e 3° nei 200 pinne. Federico Bianchini migliora i suoi tempi e si piazza al 4° e 5° posto. Sammarinesi impegnati anche nell'Assoluta, dove arriva il bronzo di Federico Fabbri nei 200 pinne e il quarto posto nei 100; e nei Master con Cristian Cicchetti, quarto e quinto nei 50 e 100 metri pinne. Grandi soddisfazioni anche nelle staffette: il quartetto Laglia-Zanotti-Naso-Brasey vince l’oro. Arlotti-Pimazzoni-Calisse-Bartolini si piazza al 3° posto e nella staffetta di categoria Assoluta, Falcioni-Bollini-Sansovini-Fratti conquista la medaglia d’argento. Nella classifica a squadre, il team sammarinese chiude al 4° posto, a pochi punti dal podio.

