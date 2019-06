Grande successo per i Giochi della Gioventù Sammarinese

La 1°G di Fonte dell'Ovo. Foto CONS

È stato il vice presidente del CONS Christian Forcellini ad aprire l'edizione 2019 dei Giochi della Gioventù Sammarinese con il saluto dei presidente Gian Primo Giardi impegnato con il segretario Eros Bologna nella visita al CIO di Losanna con i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori.

A Montecchio, in occasione dell'ultimo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime delle scuole medie si sono dati appuntamento per cimentarsi in attività ludico sportive multidisciplinari, con oltre 300 alunni delle prime coinvolti. La classe che è riuscita a completare il percorso con il punteggio migliore è quella che è stata decretata vincitrice. Ad aggiudicarsi l'edizione 2019 è stata la 1°G di Fonte dell'Ovo. L'attività dei Giochi della Gioventù si è svolta anche al PalaCasadei di Serravalle con le finali del torneo di basket misto al quale hanno partecipato le seconde medie. Nel primo tempo hanno giocato le ragazze, nel secondo i ragazzi. Sul gradino più alto del podio la 2°C davanti alla 2°E e alla 2°A. Sui campi in sabbia del Wonderbay di Serravalle, invece, si è disputato il torneo di beach volley per le classi terze, che ha incoronato vincitrice la 3°A. L'edizione 2019 si è conclusa nel migliore dei modi con grande partecipazione da parte degli studenti, aspetto che conferma l'appeal e il grande coinvolgimento dei ragazzi per un evento di grande successo.