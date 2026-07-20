Grande successo per il Rally Bianco Azzurro

Grande successo per la 25ª edizione del Rally Bianco Azzurro, con ben 54 equipaggi che hanno concluso la gara. Davanti a tutti si è piazzato Luca Pedersoli, autore del miglior tempo in tutte e sette le prove speciali in programma. Dietro di lui si è preso la piazza d'onore il sammarinese Alessio Pisi, mentre Marcello Colombini ha conquistato la vittoria nella categoria delle auto storiche. Ottima prova anche dei due equipaggi interamente sammarinesi composti da Davide Simoncini e Lorenzo Ercolani, 4° a un passo dal podio, mentre Danilo Tomassini e Stefano Spadoni hanno chiuso in 5ª posizione.







