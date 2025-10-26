ROLLER SPORT Grande successo per la Titano Battle Cup Oltre 150 gli atleti partecipanti, anche i portacolori del Titano si sono distinti centrando il podio.

Oltre 150 pattinatori in rappresentanza di cinque nazioni. La Titano Battle Cup 2025 va in archivio con numeri in crescita sia sul piano della partecipazione, con atleti da Ucraina, Polonia, Romania, Italia e San Marino, sia sul piano del livello tecnico. L'evento organizzato dalla Federazione Sammarinese Roller Sports ha saputo distinguersi anche quest'anno sul piano dello spettacolo, coinvolgendo gli atleti partecipanti in sfide di altissimo livello.

La manifestazione è stata aperta dalla disciplina del classic style con 59 atleti impegni in colpi di trick e passi coreografati su musiche personalizzate.

La seconda giornata è stata dedicata alla battle style, con i 63 iscritti impegnati in scontri diretti ad eliminazione. Per il Team San Marino, la prima a scendere in pista è stata Melissa Cesarini, protagonista di due run di grande livello nelle qualifiche.

Dalla battle allo slide dove i portacolori del Titano sono stati ben otto. Oltre alle new entry Eleonora Olivieri e Melissa Cesarini va segnalata la prova di Alessia Conti. Nella finale femminile, Matildi Terenzi e Matilde Mina, hanno regalato spettacolo: Mina con run pulite e precise ha conquistato l’argento, mentre Terenzi, alzando ulteriormente l’asticella con una slide di massima difficoltà, ha ottenuto l'oro. In campo maschile, Michele Giovannelli ha chiuso quinto in semifinale, dopo aver eseguito un last trick perfetto, mentre Tommaso Terenzi e Andrea Mandolesi hanno firmato una splendida doppietta sammarinese in finale, conquistando rispettivamente argento e bronzo in una gara molto combattuta.

La giornata conclusiva è stata dedicata allo speed slalom con 86 atleti. I portacolori del Titano hanno disputato ottime prove, ma non sono bastate per salire sul podio. La Titano Battle Cup si conferma grande appuntamento per gli specialisti di questo sport.

(Nel video l'intervista con Anna Rosa Marchi - presidente Federazione Sammarinese Roller Sports)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: