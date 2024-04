GOLF Grande vittoria per Sampad Bartoletti Stella al Torneo Marecchia di Golf Il portacolori del San Marino Golf ha trionfato nella categoria Under 12

Straordinari risultati per i ragazzi del San Marino Golf al Torneo Marecchia che si è giocato al Rimini-Verucchio Golf Club, gara nazionale giocata su 36 buche. Nove gli atleti qualificati per il club bianco-azzurro, cinque ragazzi e quattro ragazze, tutti under 18. Eccellente il risultato per il giovanissimo under 12 Sampad Bartoletti Stella che si aggiudica il primo posto giocando ben tredici colpi sotto il suo handicap. Quinta posizione per Bianca Maria Gardini che ottiene altri 2 punti nell’Ordine di Merito e sale al 185° posto. Bene anche Aisha Nouioui, decima, che raggiunge il 217° posto nazionale.

