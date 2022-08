Grandi e Colonna in evidenza nell'ITF di Torregrande in Sardegna

Ottima prova per Alice Grandi e Marika Colonna, impegnate lo nel torneo ITF internazionale di beach tennis, dotato di montepremi 10.000 dollari, a Torregrande, in Sardegna. Alice Grandi, in coppia con la sarda Giulia Deiana, si è spinta fino in semifinale dopo aver battuto ai quarti la compagna di Nazionale Marika Colonna (6-0 7-6 il risultato), al via del torneo insieme alla riminese Veronica Giusti. In semifinale, poi, la coppia italo-sammarinese si è dovuta arrendere a Michela e Noemi Romani per 6-3 6-3.