Grappling: il sammarinese Stefano Bernardi è argento ai Campionati italiani.

Dopo l’oro ottenuto ai Campionati italiani di Grappling lo scorso anno, un altro podio per Stefano Bernardi, atleta e coach della Titan Grappling, nello storico Palapellicone a Lido d’Ostia. Il lottatore sammarinese compete nella classe assoluta a -71kg vincendo le sue prime due lotte per 14-1 e 8-2 e approdando così in finale, dove ha incontrato il titolare della nazionale italiana, perdendo ai punti per 9-0 ma mettendo in scena una lotta altamente dinamica. Argento dunque la medaglia per il lottatore biancoazzurro, aggiungendo un altro importante risultato al suo palmares agonistico.

Da segnalare anche il debutto in classe assoluta del santarcangiolese Cesare Mussoni, atleta in forze alla Titan Grappling, che lotta nella categoria di peso a -92kg, Con un argento di categoria.

Foto Gallery

