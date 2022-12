Grappling: il sammarinese Stefano Bernardi è campione italiano 71kg Il lottatore sammarinese si è laureato campione italiano di Grappling agli ultimi assoluti andati in scena a Ostia superando in finale Froiio con un netto 13-2. Una bella soddisfazione per l'atleta e coach della Titan Grappling.

Vedere la bandiera di San Marino sventolare più in alto di tutti è sempre motivo di grande orgoglio. Un obiettivo che Stefano Bernardi si era prefissato e che ha raggiunto lottando contro tutto e tutti: avversari, se stesso e gli infortuni. Un successo prestigioso per l'atleta sammarinese che si è laureato campione italiano di Grappling nella categoria 71kg assoluta ad Ostia. Questa disciplina prevede un combattimento corpo a corpo sia in piedi che a terra e consiste nell'afferrare o costringere l'avversario. Bernardi si è imposto in finale contro Emanuele Froiio con un netto 13-2 e conseguente vittoria per sottomissione.

Grazie alla medaglia d'oro conquistata alla 15^ edizione degli Italiani – la prima organizzata dalla FILJKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) – Bernardi può anche essere selezionato per la Nazionale Azzurra dopo aver partecipato con quella di San Marino agli Europei di Budapest, assieme a Juan Cruz Alberico. Non solo atleta: Bernardi è anche coach della Titan Grappling, gruppo tutto biancazzurro che si allena in questa disciplina e nel Brazilian Jiu Jitsu.

Nel servizio l'intervista a Stefano Bernardi, campione italiano Grappling 71kg

