DAKAR 2026 Gregoroni chiude seconda in batteria nei 100 stile e centra il personal best Grande debutto per Margherita Gregoroni ai Giochi Olimpici Giovanili Dakar 2026. 1.00.54 seconda in batteria e personal best

Gregoroni chiude seconda in batteria nei 100 stile e centra il personal best.

Ottimo debutto di Margherita Gregoroni ai Giochi Olimpici Giovanili Dakar 2026. La nuotatrice sammarinese ha chiuso al secondo posto la batteria dei 100 metri stile, tra l'altro non proprio la sua specialità. Tuttavia, Gregoroni ha saputo reggere il ritmo della rappresentante del Taipei Wen Chu-Ting 58.25, Margherita Gregoroni 1.00.54 e personal best, terza l'atleta delle Bahamas Saleste Gibson in 1.00.73. Margherita Gregoroni tornerà in acqua domani nei 200 misti e il 5 novembre nei 200 stile.

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