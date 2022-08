BASEBALL Grosseto vince 5-4 su San Marino: 2-1 per i Titani nella serie

Grosseto vince 5-4 su San Marino: 2-1 per i Titani nella serie.

San Marino Baseball, dopo le prime due vittorie nella serie, cede 5-4 nella terza gara di semifinale contro la Spirulina Becagli Grosseto. Parte male San Marino che va sotto di 4 al terzo inning, poi la riacciuffa all’ultimo respiro, con un punto al 7° in situazione di due out e basi vuote. Negli extrainning l’attacco sammarinese si ferma contro Noguera e trova un solo arrivo in base tra 8° e 11° inning; Grosseto è più efficace e si aggiudica gara3.

