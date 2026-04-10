QUALIFICAZIONI MONDIALI DI FUTSAL 2028 Gruppo E: San Marino gioca, l’Albania vince Si chiude con la vittoria per 2-1 dell’ Albania una gara combattuta ed equilibrata. In gol per i biancoazzurri Matteo Chezzi, alla sua seconda presenza in Nazionale

Il primo tempo è stato giocato su ritmi intensi, con le due squadre attente a non scoprirsi e brave a mantenere ordine tattico. San Marino ha mostrato buon carattere e compattezza, riuscendo a contenere le iniziative avversarie e a costruire anche alcune situazioni pericolose.

Ma andiamo con ordine: in apertura il gol dell’Albania con Shkodra, che approfitta dell’errore in disimpegno di uno dei migliori in campo, Matteo Moretti. La grande reazione di San Marino porta una collezione di palle gol non sfruttate. Moretti su punizione, sulla respinta del portiere albanese Chezzi colpisce il palo. Poco dopo tocca a De Angelis, ottima anche la sua partita, ma è angora solo quasi gol. Si viaggia a ritmi molto intensi, Ceccoli è molto bravo a sostituirsi al rientrante Protti e salvare sulla linea. Padroni di casa vicini al raddoppio con Fabiano Tafa, ma è la traversa a dire di no. Sul capovolgimento di fronte è Pasqualini a colpire il palo esterno.

La pressione del Titano è costante e l’Albania subisce le iniziative e l’aggressività dei ragazzi di Osimani: la combinazione Ercolani - Maiani meritava maggior fortuna. Sempre San Marino sulla punizione di Moretti, una serie di batti e ribatti e alla fine Ceccoli ci va ancora vicino ma non segna. Nulla lasciava presagire il raddoppio albanese con Selmanaj.

Nella ripresa l’Albania sbatte sul monumentale Mattia Protti. Poi, Matteo Chezzi illude San Marino con il suo primo gol con la magia della Nazionale alla sua seconda presenza. Nel finale assalto biancoazzurro ma il risultato non cambierà più. Albania batte San Marino 2-1, non si sa se sia più la soddisfazione per aver disputato una grande partita o il rammarico per averla persa.



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