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Guardigli ricorda "Innsbruck76": "Cercavamo la frenolina..."

di Roberto Chiesa
12 giu 2026

L'ufficiale di Squadra Marino Guardigli ricorda la sua prima Olimpiade: 

"Innsbruck è stata la nostra prima esperienza, sia mia personale che come federazione. Avevamo due atleti, Giorgio Cecchetti e Maurizio Battistini, che hanno gareggiato con i famosi Pierino Grosse e Gustav Thoeni. Non si guardano logicamente i piazzamenti, si guarda a tutto l'insieme, all'esperienza che abbiamo fatto, al bagaglio di positività che abbiamo portato a casa".

Hai un ricordo particolare dell'esperienza, magari di Innsbruck, che è stata la prima?

"Voglio ricordare un aneddoto simpatico. Era il periodo dei maghi delle scioline. Ogni federazione aveva il proprio mago, tutti avevano le loro ricette, le loro alchimie. I giornalisti si divertivano a fare le interviste a tutte le delegazioni. Succede che vengono anche da noi, il piccolo Stato, e ci chiedono come avevamo risolto il problema delle scioline. Ma, visto che la pista era un blocco di ghiaccio trasparente, noi abbiamo risposto che il avevamo il problema della "frenolina", non della sciolina".





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