TIRO CON L'ARCO Guidi: "Felici di avere organizzato questa due giorni"

Ferragosto in gara per gli Arcieri del Titano che hanno organizzato il classico appuntamento estivo richiamando arcieri da tutta Italia dando una connotazione internazionale alla manifestazione con iscrizioni provenienti anche da Francia e Lussemburgo. Vincitore della categoria Olimpica a 70 metri è stato Leonardo Tura che con 614 punti ha migliorato anche il record sammarinese juniores. Sul podio anche il riminese Manuele Magnani e un altro sammarinese, Andrea Gualandi, terzo. Fra gli allievi vittorie per Matteo Dragoni e Lucrezia Tura. Bene il giovanissimo Tommaso Ottaviani, argento al debutto. Nel torneo internazionale Olympic Round è stato di nuovo Leonardo Tura a vincere in una appassionante e tiratissima finale contro il faentino Marco Baldini. Molto bene tra le donne Giorgia Cesarini, successo in finale su Daniela Pellegrini. Gli Arcieri del Titano hanno vinto la classifica a squadre.

Sentiamo le parole diEmanuele Guidi, Presidente Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco.

