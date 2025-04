Guiducci: "La Trail Run fa scoprire angoli nascosti del Paese"

Samuele Guiducci, organizzatore: "Una gara molto interessante nell'entroterra di San Marino, in mezzo ai boschi, tre percorsi con tre distanze diverse per tutti i livelli e per tutti gli atleti". C'è modo di godersela oltre a far fatica? "Sicuramente il meteo ci sta aiutando quindi siamo molto contenti per le persone che stanno scoprendo questi sentieri e vediamo chi vincerà il campionato sanmarinese. Oltre 200 persone partenti e vediamo adesso appunto i primi traguardi e sicuramente numeri interessanti che stanno crescendo di anno in anno".

Emanuele Santi, Presidente Federazione Sammarinese Atletica Leggera: "Energika si svolge innanzitutto in uno scenario naturale che è spettacolare, coinvolge il nostro centro storico che è anche quello spettacolare e coinvolge soprattutto tante discipline dalla Slackline, noi abbiamo il Trail appunto che riguarda l'Atletica Leggera però insomma ci sono il Tiro con l'Arco, un bel evento che secondo me sta crescendo e deve crescere ancora di più". Da un punto di vista tecnico questo Trail è molto interessante direi. "È molto interessante per il percorso naturale appunto che ha e per il territorio in cui si svolge, abbiamo abbiamo pendenze che sono proprio ideali per questo tipo di specialità".