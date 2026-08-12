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Gulini riscrive il record sammarinese dei 200 metri ai Mondiali U20

In Oregon il giovane velocista ferma il cronometro a 21”73, migliorando il primato nazionale e confrontandosi con alcuni dei migliori talenti statunitensi

12 ago 2026
Gian Marco Gulini (foto FSAL)
Gian Marco Gulini (foto FSAL)

Un nuovo record sammarinese nei 200 metri sulla pista dei Mondiali Under 20. A firmarlo è stato Gian Marco Gulini, che in batteria ha fermato il cronometro a 21”73, riscrivendo il primato nazionale della specialità. Il risultato è arrivato in Oregon, dove dal 7 al 9 agosto si sono disputati i Campionati Mondiali di Atletica Leggera Under 20.

Accanto a Gulini c'è il lavoro del suo allenatore Simone Savoretti, che lo ha preparato e accompagnato verso l'appuntamento internazionale. Per la Federazione Sammarinese di Atletica Leggera, quella ottenuta in Oregon è una delle migliori prestazioni tecniche dell'estate e un'ulteriore conferma del lavoro portato avanti nel settore giovanile.




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