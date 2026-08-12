Gulini riscrive il record sammarinese dei 200 metri ai Mondiali U20

Un nuovo record sammarinese nei 200 metri sulla pista dei Mondiali Under 20. A firmarlo è stato Gian Marco Gulini, che in batteria ha fermato il cronometro a 21”73, riscrivendo il primato nazionale della specialità. Il risultato è arrivato in Oregon, dove dal 7 al 9 agosto si sono disputati i Campionati Mondiali di Atletica Leggera Under 20.

Accanto a Gulini c'è il lavoro del suo allenatore Simone Savoretti, che lo ha preparato e accompagnato verso l'appuntamento internazionale. Per la Federazione Sammarinese di Atletica Leggera, quella ottenuta in Oregon è una delle migliori prestazioni tecniche dell'estate e un'ulteriore conferma del lavoro portato avanti nel settore giovanile.







