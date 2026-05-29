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Hasani, presidente EWF: "San Marino molto attivo, Ercolani Casadei fu mio mentore"

Il n°1 della Federazione Europea Pesistica era a San Marino per il seminario "Allenare il futuro".

29 mag 2026

Al seminario Allenare il futuro", organizzato dalla Federazione Sammarinese Pesi e dal Cons, era presente anche Astrit Hasani, presidente della Federazione Europea Pesistica: "Questo seminario non è importante solo per San Marino, ma anche per la Federazione Europea Pesistica. Soprattutto dal momento che, tra chi fa lezione, c'è il dottor Antonio Urso, tre volte presidente a livello europeo e conosciuto in tutto il mondo per le sue ricerche scientifiche nel campo del sollevamento pesi. Dal profondo del mio cuore, vorrei anche ringraziare il Cons e la Federazione Sammarinese Pesi per aver organizzato un seminario tanto importante. San Marino ha sempre avuto sollevatori e ha sempre fatto attività, nonostante sia uno degli Stati più piccoli d'Europa. Tuttora è molto attivo e, specialmente sotto la gestione dell'attuale presidente Bulzoni, si sta sviluppando sempre di più. È molto importante avere San Marino con noi: in particolare lo è per me, perché 18 anni fa Marino Ercolani Casadei iniziò a insegnarmi come amministrare il mondo della pesistica. Ho apprezzato tanto questa cosa e sarò sempre disponibile, per restituire qualcosa di ciò che ho ricevuto".




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