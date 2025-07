PODISTICA Heritage Run, Venerucci: "Ci tenevo a esserci, sono contento". Michelotti: "Prima volta in una gara così, mi piace"

A completare il podio della San Marino Heritage Run è stato Davide Venerucci: "Soddisfatto? Sì, dai, abbastanza. Vengo da un periodo non in grandissima forma, però oggi ci tenevo ad esserci e sono contento, è una bella soddisfazione che si porta a casa. S parte subito alla salita alle tre torri e diciamo che la salita alla cesta è quella che ha tirato di più. Poi, una volta svalicato il corso, c'era una zona pianeggiante in cui ho cercato di dare tutto e poi una leggera salita finale in cui ho stretto i denti per due giri".

Primo posto tra le donne invece per Melissa Michelotti: "Era la prima volta che facevo una gara così, tipo un po' in mezzo a trail, tra i sassi, quindi sono contenta, dai. Ho fatto un po' fatica, non sono abituata, però bello, sempre bello correre qua a San Marino. Se me l'aspettavo? No, io corro sempre così, senza pensare al risultato, solo perché mi piace".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: