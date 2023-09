Hicham Boufars sfiora il record: è suo il Giro del Monte 2023

Con una gran prestazione Hicham Boufars ha conquistato il Giro del Monte 2023 chiudendo con il crono di 21.53, molto vicino al record di 21.50. Secondo posto per Lorenzo Bugli, miglior sammarinese in 22.37. Tra le donne successo per Bianca Campidelli in 26.07.

Nel pomeriggio anche la prima edizione dello Skytrail - tra i sentieri attorno al Monte Titano - con doppia vittoria sammarinese: Marco Francioni nel maschile, Valentina Venerucci nel femminile.

