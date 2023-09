CICLISMO Hinault a San Marino per provare il tracciato del Tour Il campione francese assieme a Davide Cassani e 40 giornalisti specializzati sul Titano per provare il percorso del Tour de France 2024

Per la prima volta nella storia il Tour de France partirà dall'Italia. La prima tappa della Grand Boucle 2024 prenderà il via da Firenze e prevede il passaggio nella Repubblica di San Marino prima dell'arrivo sul traguardo di Rimini. Un tracciato che 40 giornalisti specializzati, guidati dal campione francese Bernard Hinault hanno deciso di percorrere con circa un anno di anticipo.

"Per il Tour de France - commenta Bernard Hinault - è un onore poter partire il prossimo anno dall'Italia. Sarà un evento bellissimo e sarà l'occasione per ricordare alcuni dei grandi campioni del passato come Gino Bartali e Marco Pantani che purtroppo non sono più con noi". Un percorso molto apprezzato da tutti i partecipanti, cosi come l'accoglienza ricevuta nell'antica Repubblica della Libertà.

"La prima tappa - aggiunge Bernard Hinault - è piena di insidie, sono oltre 200 chilometri con ben 7 gran premi della Montagna. È un percorso molto impegnativo - spiega Hinault - e tutti i corridori dovranno essere pronti fin dalla prima frazione". "Continuo ancora ad andare in bicicletta, - conclude - anche se vado meno veloce di prima".

