I 300 dello "Special Gala", una notte speciale

“Lo Sport è un diritto di tutti”: un concetto potente, importante e ribadito più volte nel corso dello Special Gala, la serata organizzata dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali. Oltre 300 invitati per una notte dedicata agli atleti, amici speciali. "Direi una serata super, abbiamo l'onore di avere con noi 300 persone speciali come noi" - ha detto Federico Alessandrini, rappresentante degli atleti special - "siamo molto contenti, l'affetto di tante persone è la dimostrazione di ciò che stiamo facendo da tanti anni, siamo veramente dei grandi"

Presenti, al Kursaal, anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Il presidente Filiberto Felici ha ringraziato tutti in un Gala ancora più “speciale” con la ricorrenza del quarantennale dalla nascita della Federazione, fondata nel 1984 da Giuseppina Tamagnini e Giovanni Vito Marcucci. Tanta musica, esibizioni di danza, tombola natalizia e la consegna di una targa da parte di Barbara Frisoni, presidente di Special Olympics San Marino. "Specialissima" - ha affermato Frisoni - "è una serata che racchiude un anno di impegno sia per la federazione che per Special Olympics ma che prevederà tanti altri eventi futuri. come gli invernali in Liechtenstein a gennaio dove parteciperanno i ragazzi dello sci alpino e poi il mondiale invernale a Torino fondamentale, importantissimo e tanto atteso".