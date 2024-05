I 70 anni di FSPS in un volume con il coinvolgimento delle scuole

Nel video le interviste a Bruno Zattini, presidente FSPS e Lorenzo Gatti, insegnate elementari Fiorentino

Ci sono tutti i protagonisti di una pubblicazione destinata a restare nella storia di una Federazione tra le più attive e vincenti in Repubblica, ma che diventerà anche patrimonio per le future generazioni. La Federazione Pesca Sportiva ha recentemente celebrato i 70 anni di vita racchiusi in un pubblicazione anche fotografica scritto dai giornalisti Roberto Chiesa ed Elisa Giannessi.

Guidati sapientemente dal Presidente della Federazione Bruno Zattini, a Palazzo i membri della Federazione stessa, i vertici del Comitato Olimpico sammarinese e i Segretari di Stato alla Cultura Belluzzi, per lo sport Lonfernini e al Turismo Pedini Amati.

I Capi di Stato della Repubblica di San Marino Alessandro Rossi e Milena Gasperoni hanno particolarmente apprezzato la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni delle scuole elementari sammarinesi che hanno fattivamente contribuito nella realizzazione dell'opera editoriale.

Nel video le interviste a Bruno Zattini, presidente FSPS e Lorenzo Gatti, insegnate elementari Fiorentino