I ballerini sammarinesi Debora Scarano e Luca Lazzarini ai World Sports Games 2019

In Spagna per difendere i colori biancoazzurri. Dal 2 al 5 luglio prossimi i ballerini di danze folk romagnole, Debora Scarano e Luca Lazzarini parteciperanno ai World Sports Games, in programma nella città catalana di Tortosa. Un appuntamento prestigioso, organizzato ogni due anni da Csit, la Confederazione dello sport mondiale amatoriale presieduta dall’italiano Bruno Molea: non solo un importante evento multi-sport internazionale aperto ad atleti amatori e dilettanti di tutto il mondo (fino a 8000 partecipanti), ma anche una grande occasione di scambio culturale, cooperazione internazionale e nuove opportunità.

Coppia nel ballo e nella vita, seguiti sapientemente dai maestri Sandra Filippi e Mirco Ermeti del “Centro Danze Rimini LE SIRENE DANZANTI”, i due giovani sammarinesi si misurano, insieme, da un paio d'anni proprio nella specialità folk romagnolo. In poco tempo hanno dimostrato il loro valore scalando le categorie fino ad arrivare alla classe Special, fiore all'occhiello delle danze folk, in cui gareggiano i migliori ballerini, gli atleti più preparati. Nel 2017 si erano già fatti notare dalla platea sammarinese partecipando ai Talenti dei Castelli (concorrendo per San Marino Città) e classificandosi secondi.

Lo scorso 17 febbraio, l'ultimo successo: a Milano vincono il Campionato Assoluto di categoria per tutti e tre i balli: valzer, mazurca e polca. Un titolo da difendere, e quale migliore occasione se non ai WSG 2019 nelle Terres de l'Ebree? Debora e Luca sono pronti a raccogliere una nuova sfida, con il desiderio di rappresentare al meglio la Repubblica di San Marino.