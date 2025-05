I cadetti Olimpus volano in finale

A partire dalla categoria Ragazzi che vede la prima posizione di Stephane Maroncelli nei 60 metri piani seguito da Cristian Burgal Alfaro e Michelangelo Fabbri, rispettivamente quarto e quinto. Sempre Stephane Maroncelli conquista il secondo posto nei 1000 metri, mentre Cristian Burgal Alfaro porta a casa il terzo posto nel salto in lungo; per le Ragazze ottima prova di Annalisa Martelli, che chiude i 60 metri in seconda posizione.

Serie di grandi risultati per la categoria Cadette, a partire da Diletta Dimilta che conquista un secondo posto sui 1200m siepi che le vale anche il nuovo record sammarinese, seguita dal doppio terzo posto di Giulia Agostini nel salto in alto e nel giavellotto. Chiude la serie l’ottimo quarto posto di Greta Sarti nei 1000m piani.

Sfilza di risultati positivi anche per i Cadetti: negli 80m primo posto a parimerito per Rodolfo Fagnini seguito dal quarto posto di Roberto De Luca, nei 1000m primo posto per Elia Casadei e terzo posto per Giulio Ceccoli. Arriva terzo Cristian Raschi nei 1200m siepi mentre sempre Rodolfo Fagnini conquista un secondo posto nei 300m ad ostacoli seguito da Andrea Zafferani arrivato quarto; Roberto De Luca vince anche il salto triplo, mentre chiude la serie di risultati l’ottimo secondo posto di Federico De Gregorio nel giavellotto.

La squadra Cadetti Olimpus ora si prepara alla finale dei CDS in programma il 24 e 25 maggio a Castelfranco Emilia.