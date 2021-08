I Campioni d'Italia a Palazzo: "Vittoria è sempre figlia di un gruppo forte e coeso"

Sentiamo Teodoro Lonfernini e Doriano Bindi

Momento solenne per lo sport sammarinese. Dopo l'udienza riservata ai medagliati di Tokyo, tocca al San Marino Baseball entrare a Palazzo Pubblico per l'udienza con i Capi di Stato. Il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, nel suo discorso, ha snocciolato i numeri di una realtà sempre più importante per lo Sport sammarinese. 5 scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Coppe Campioni. San Marino Campione d'Italia a distanza di 8 anni, l'ultimo tricolore era datato 2013. La vittoria è sempre figlia di un gruppo forte e coeso come conferma uno dei grandi protagonisti, coach Doriano Bindi recentemente convocato dalla Nazionale Italiana che parteciperà ai Campionati Europei di Torino dal 12 al 19 settembre con il manager Mike Piazza.







A Palazzo oltre alla squadra tutto lo staff dirigenziale dal Presidente Mauro Fiorini, a quello della Federazione Enea Ercolani, al General Manager Mauro Mazzotti, allo storico Segretario Stefano Macina, al Patron Alberto Antolini.

Nel servizio Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato allo Sport e Doriano Bindi, Manager San Marino