BOCCE I campioni del mondo delle bocce sul Titano per il Trofeo Valmamedica I due campioni italiani Gianluca Formicone e Elisa Luccarini, i sammarinesi Enrico Dall'Olmo, Jacopo Frisoni e Stella Paoletti. Alcuni dei grandi nomi del torneo specialità raffa, aperto da Alessandra Perilli.

L'estate vincente dello sport sammarinese è anche eventi di grandissimo livello. Il 1° Trofeo Valmamedica organizzato dalla Bocciofila Libertas con la Federbocce Sammarinese porta sul Titano i due campioni del mondo in carica della specialità raffa Gianluca Formicone ed Elisa Luccarini. C'è anche San Marino con Enrico Dall'Olmo, oro ai Giochi del Mediterraneo, Jacopo Frisoni, oro con Dall'Olmo a San Marino 2017, poi Stella Paoletti, vice campione del mondo. Un torneo di alto di livello con una super anteprima. Non solo per la cerimonia di apertura alla presenza del Segretario al Turismo Federico Pedini Amati e il presidente del Cons Gian Primo Giardi, ma per la presenza di Alessandra Perilli, bronzo e argento a Tokyo 2020 a tenere a battesimo il torneo. Un grande evento, che ha visto una premiazione speciale, quella di Leo Marino Franciosi, oggi impegnato con le bocce, che alle Olimpiadi di Roma 1960 sparava nella disciplina della Fossa Olimpica per difendere i colori di San Marino nella prima volta del Titano nelle gare a Cinque Cerchi. Una grande anteprima anche sul campo di gioco con la gara Lui-Lei con 12 coppie a invito formate dall'organizzazione per un antipasto del torneo



