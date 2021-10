PANATHLON I campioni del San Marino Baseball ospiti del Panathlon

Il Panathlon Club San Marino ha ospitato i protagonisti della conquista del 5° scudetto di Campioni d’Italia di Baseball. Erano presenti il Presidente del San Marino Baseball Club Mauro Fiorini, l'allenatore Doriano Bindi ed il Vice Presidente della Federazione Sammarinese Baseball-Softball Pietro Lonfernini.

Dopo avere aver ricostruito la storia del Baseball sammarinese, nato agli inizi degli anni ‘70 grazie alla passione di diversi ragazzi rientrati dall’esperienza migratoria negli Stati Uniti, il Presidente Fiorini si è soffermato sul continuo sviluppo del baseball e sulle soddisfazioni che ha dato in questi anni al mondo sportivo. Il coach Doriano Bindi, protagonista di tutti i cinque scudetti biancazzurri, riassumendo brevemente il cammino trionfale della sua squadra (solo due sconfitte su 26 incontri), con la innata passione che lo contraddistingue ha la già la mente al sesto scudetto ed alla Coppa dei Campioni che i nostri ragazzi avranno il diritto di contendere alle altre squadre europee. Il Vice Presidente Lonfernini, ovviamente molto soddisfatto per il quinto titolo conquistato, ha illustrato il continuo impegno della Federazione nel supportare i club affiliati considerando che gli impianti e le attrezzature hanno costi molto importanti.

Grande entusiasmo ed enfasi è stata data alla recente notizia dell’ingaggio, per la prima volta nella storia del nostro baseball, del nostro concittadino Alessandro Ercolani, 17 anni, da parte della squadra professionistica dei Pittsburgh Pirates (Florida) con un contratto che lo legherà alla squadra americana per 6 anni. Questo stimolerà altri giovani ad avvicinarsi allo sport del batti e corri. Il Presidente del Panathlon Club, Leo Achilli, a nome dei soci e di tutti gli sportivi sammarinesi si è compiaciuto con gli ospiti per gli straordinari risultati ottenuti spronandoli a continuare su questa strada, non dimenticando mai i valori fondanti dello Sport

