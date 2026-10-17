PANATHALON I Capitani Reggenti celebrano i 60 anni del Panathalon San Marino Il club sammarinese nasce nel marzo del 1966.

Il Panathlon San Marino continua con attenzione e passione la sua missione iniziata 60 anni fa. Etica e cultura in ambito sportivo, ma anche diffusione dei valori dello sport come strumento di formazione e inclusione. Un percorso iniziato nel marzo del 1966 che, con grande costanza, continua negli anni.

Quegli anni che il Club di San Marino ha celebrato a Palazzo Pubblico in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali. I Capi di Stato hanno sottolineato l'importanza dell'impegno del Panathlon San Marino: “Con la Vostra storia avete saputo dimostrare come lo Sport è, prima di tutto, un formidabile veicolo di educazione, di integrazione e di crescita sociale”. Un momento istituzionale di grande rilievo, reso ancora più importante dalla presenza dei presidenti di Panathlon San Marino Claudio Muccioli e di quello Internazionale Giorgio Chinellato.

Un'occasione importante, come hanno sottolineato i Reggenti: “Un traguardo prestigioso, la cui rilevanza storica e morale trova un'ulteriore, tangibile testimonianza nell'emissione del francobollo, nella cartolina e nell'annullo postale speciale realizzato per l'anniversario”. Un cammino lungo 60 anni fatto di impegno e attenzione.

Nel video l'intervista con il Segretario di Stato per la Cultura Teodoro Lonfernini

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: